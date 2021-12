Programação natalina e comércio aberto movimentam região central em Bariri

Alcir Zago/Candeia

Desde segunda-feira (6) o centro de Bariri está com atrativos no período noturno. Moradores da cidade e de outros municípios aproveitaram para passear, conferir o que é oferecido e comprar.

A programação especial de fim de ano, denominada “Vila do Noel: a Magia do Natal”, acontece na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz), com iluminação especial de LED e a presença do Papai Noel na casinha confeccionada pela Associação Cultural Quilombo de Bariri.

Há também tendas de alimentação com participação de entidades da cidade e de artesanato (confira no quadro as próximas atrações).

Em relação ao comércio, as lojas funcionam até 22h desde segunda-feira (6). O horário ampliado vai até 23 de dezembro, de segunda à sexta-feira.

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realiza a campanha Natal Especial. Ao todo, 37 empresas aderiram a ela. Até o dia 7 de janeiro de 2022 o consumidor pode adquirir produtos nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. O sorteio de uma motocicleta Honda Biz 0-km e de 19 vales-compras no valor de R$ 200,00 será no dia 8 de janeiro.

Confira a programação

Data Horário Evento

11 e 12/12 20h Ballet Magnífico

13/12 20h Adriana Altalejo

14/12 20h Cantata de Natal

15/12 20h Coral Escolas Municipais

16/12 20h Presépio Vivo

16/12 20h Coral Apae

17/12 20h Presépio Vivo

17/12 20h Dança Apae

21/12 21h Descida do Papai Noel

21 e 22/12 20h Presépio Vivo

21 e 22/12 21h Trenó Papai Noel

23/12 20h Presépio Vivo

Fonte: prefeitura de Bariri