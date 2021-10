Programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1 mil para MEIs

Programa oferece curso de qualificação empreendedora (20 horas), formalização como Microempreendedor Individual (MEI) e bolsa-auxílio de R$ 1 mil – Divulgação

Bolsa Empreendedor

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Bariri está com inscrições abertas para o programa Bolsa Empreendedor, desenvolvido pelo governo de São Paulo. O programa oferece curso de qualificação empreendedora (20 horas), formalização como Microempreendedor Individual (MEI) e bolsa-auxílio no valor de R$ 1 mil, dividido em duas parcelas de R$500.

Os interessados em participar do programa devem fazer a inscrição até o dia 24 de outubro, por meio do link https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/BolsaEmpreendedor/index. Para realizar o cadastro, é preciso estar desempregado ou ser Microempreendedor Individual (MEI), residir no Estado de São Paulo, ter mais de 18 anos e ser alfabetizado.

As vagas disponíveis serão distribuídas, prioritariamente, para pessoas que se enquadrem como baixa renda, mulheres negras, pardas ou indígenas, jovens (18-35 anos) e pessoas com deficiência.

Para mais informações, entre em contato com a Diretoria de Desenvolvimento Econômico pelo (14) 3662-9200.

Fonte: Assessoria de Imprensa