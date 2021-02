Prefeitura de Bariri realiza entrega de carnês de IPTU

A entrega vai até início de março. O contribuinte que não receber, deve procurar a prefeitura ou acessar o site www.bariri.sp.gov, para emissão da segunda via – Divulgação

Desde o início de fevereiro, o Setor de Lançadoria e Dívida Ativa da Prefeitura de Bariri realiza a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 no endereço de correspondência cadastrado no setor.

A entrega deve ser concluída até a primeira semana de março. O contribuinte que, por qualquer motivo, não tenha recebido, deve procurar a prefeitura para retirar o carnê. Há ainda a opção de acessar o site www.bariri.sp.gov.br (no ícone: Cadastro de Contribuinte/Imobiliário), para emissão da segunda via do imposto.

A previsão é arrecadar R$ 7 milhões com o pagamento de IPTU 2021. O valor foi calculado com base na arrecadação registrada em 2020 que foi de R$ 6.437.300,00.

Este ano o contribuinte vai pagar o imposto com reajuste de 5,1%, de acordo com o índice INPC//IBGE, do período de dezembro/2019 a novembro/2020, como prevê a Lei Complementar nº131/2020.

Segundo o Setor de Lançadoria, cerca de 19 mil imóveis estão inseridos no cadastro imobiliário do município.

Desconto à vista

Os vencimentos para quem vai pagar através de parcela única vencem dia 15 de março, para o Imposto Territorial, (imóveis sem edificação), e em 15 de abril, para o Imposto Predial (imóveis com edificações).

O desconto para pagamento à vista através de parcela única é de 10%. Se preferir o contribuinte pode também quitar em 8 parcelas mensais consecutivas.

Vale ressaltar que o desconto de 10% só se aplica ao IPTU, não se estende à taxa de serviços de Proteção a Desastres e a CIP – Contribuição de Iluminação Pública, taxas que são lançados em conjunto com IPTU.

Segundo a equipe do setor, o dinheiro arrecadado com o IPTU é revertido na manutenção da gestão municipal, com obras de infraestrutura, limpeza, manutenção de vias, iluminação e investimentos na saúde, educação e cultura.