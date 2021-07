Prefeitura abre inscrições para o processo seletivo de estagiários

A Prefeitura Municipal está com processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva de estagiários. Os interessados poderão realizar as inscrições até às 12h do dia 10 de agosto, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), disponível no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/1868/detalhe

A prova classificatória é online e deve ser realizada pelo interessado no momento da inscrição, não sendo permitida sua realização posteriormente.

A publicação do gabarito provisório será feita no dia 11 de agosto, com possibilidade de interposição de recursos contra esse gabarito no dia 12 de agosto.

A classificação provisória será disponibilizada em 1º de setembro, já a classificação definitiva será divulgada no dia 13 de setembro.

Para participar é necessário estar cursando a partir do 2º semestre dos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação, Sistema de Informação (ou relacionados), Farmácia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Odontologia, Jornalismo ou Comunicação Social, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia (a partir do 6º semestre) ou Nutrição.

Também podem participar os estudantes dos cursos técnicos de Administração, Contabilidade e Enfermagem, que estejam cursando a partir do 2º semestre.