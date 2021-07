Prefeitura abre inscrições para curso de Almoxarife e Estoquista

A capacitação forma o aluno para recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, além de controlar estoques – Divulgação

Até o dia 27 de julho, terça-feira, estão abertas inscrições para curso gratuito de Almoxarife e Estoquista, que oferece bolsa-auxílio de R$ 210,00 e possui 60h de carga horária.

O curso resulta de parceria entre as diretorias de Desenvolvimento Econômico e Ação Social da Prefeitura de Bariri e está sendo oferecido através do programa Via Rápida, que traz cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos.

A capacitação “Almoxarife e Estoquista forma o aluno para recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, além de lançar entradas e saídas e controlar estoques. O Via Rápida é um programa

O curso deve ter início no dia 04/08. As aulas serão realizadas de forma remota, de segunda a sexta-feira. Serão 10 dias de aulas e os participantes que concluírem a carga horária e cumprirem todos os requisitos estipulados estarão aptos para receberem a bolsa-auxílio no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

As inscrições podem ser feitas até o dia 27/07, por meio do link

http://www.cursosviarapida.sp.gov.br/cursos/7003/almoxarife-e-estoquista. É preciso possuir 16 anos ou mais e ser alfabetizado.

Para mais informações, é necessário entrar em contato com a Diretoria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Av. Francisco Munhoz Cegarra, nº 126, ou pelo telefone (14) 3662-9200.

Fonte: Assessoria de Imprensa