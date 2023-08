Poupatempo de Bariri faz mutirão de CNH neste sábado

Neste sábado (26), os motoristas que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação até o fim de agosto podem aproveitar o mutirão promovido pelo Poupatempo.

A ação tem parceria do Detran-SP para o serviço ser realizado de forma presencial. Desde o dia 23, quarta-feira, o agendamento está disponível nos canais digitais.

Além de obrigatório é feito gratuitamente nos canais oficiais – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

A renovação simplificada deve ser feita preferencialmente de forma remota. Para isso, o motorista só precisa seguir o passo a passo do atendimento online e realizar exame médico na clínica indicada. O novo documento será enviado pelos Correios ao endereço de cadastro da CNH.

Até 31 de agosto é a última oportunidade para os motoristas com as CNHs vencidas em dezembro de 2022 e que tiveram prazo estendido de renovação por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação