Michelassi Supermercados inicia ação de contratação para novos colaboradores

Na próxima terça-feira, 25, o Michelassi Supermercados dá início em ação voltada para a contratação de novos colaboradores. VENHA E CONSTRUA SEU FUTURO NO MICHELASSI!, a empresa busca reforçar sua equipe durante um período marcado por crescimento e inovação.

Com o objetivo de fortalecer ainda mais seu time, o Michelassi Supermercados está à procura de profissionais que estejam dispostos a crescer dentro da empresa. A organização promove um ambiente colaborativo e positivo, proporcionando aos funcionários oportunidades para desenvolverem suas carreiras internamente.

As vagas disponíveis abrangem diversos setores do mercado, tais como açougue, balcão, atendente, caixa e padaria. O processo seletivo é aberto a candidatos de todas as idades, com experiência ou não.

Para facilitar o processo de candidatura, o Michelassi Supermercados realizará plantão de recebimento de currículos nos dias 1º e 2 de dezembro, respectivamente, nas lojas 01 e 02. No primeiro dia, o plantão ocorrerá das 8h às 20h, enquanto no segundo dia será das 8h às 14h. A Supervisora de Recursos Humanos estará presente para auxiliar os candidatos e receber os currículos, proporcionando uma oportunidade adicional para os interessados esclarecerem dúvidas sobre as vagas disponíveis.

Este é um convite aberto a todos que buscam oportunidades de crescimento profissional em um ambiente dinâmico e inovador. Não perca a chance de construir seu futuro no Michelassi Supermercados.

Além do plantão, os candidatos poderão entregar seus currículos nas duas lojas da rede, mandar através as redes sociais do mercado (direct), ou atraves do e-mail rh@michelassi.com.br

Participe, entregue seu currículo e faça parte dessa equipe que valoriza o desenvolvimento e o sucesso de seus colaboradores. Juntos, podemos construir um futuro promissor!

Michelassi Supermercados!