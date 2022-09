ICMS de agosto eleva índice positivo anual dos municípios

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), no mês de agosto foram transferidos R$ 3,38 bilhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios paulistas.

O valor eleva o índice positivo anual dos municípios. Até o momento, Bariri (19,7%); Boraceia (20,3%) e Itaju (25,1%) registram alta nos oito primeiros meses de 2022, se comparado com o ano anterior.

Em relação ao mês de agosto, o repasse de ICMS registrou aumento de 14,5% (Bariri); 15% (Boraceia) e 19,5% (Itaju), tendo por base o mesmo período em 2021. A transferência de recursos também foi 18,3% maior que a efetuada no mês de julho.

De janeiro a agosto deste ano, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou R$ 26,99 bilhões aos municípios paulistas.

Municípios

Em agosto, foram transferidos de ICMS para Bariri R$ 2.956.396,77; valor 14,5% maior que em 2021, quando no mesmo período foram depositados R$ 2.582.068,37. No acumulado dos oito meses iniciais de 2022, o montante soma R$ 20.109.413,02. Em 2021, no mesmo período, Bariri recebeu R$ 16.787.940,88. Ou seja, alta de 19,7%.

De janeiro a agosto de 2022, a transferência de ICMS para Boraceia foi de R$ 5.830.165,05, o que representa alta de 20,3% em relação ao mesmo período em 2021, quando foram depositados R$ 4.845.275,37. No mês de agosto, o repasse foi de R$ 857.206,79. O valor é 15% maior que em agosto de 2021, quando foram transferidos R$ 745.120,72.

Itaju segue com bom desempenho em arrecadação. No mês de agosto recebeu R$ 649.844,73 de ICMS, alta de 19,5%. Em 2021, no mesmo período, foram transferidos R$ 543.676,66. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a alta chega a 25,1%. Neste período, no ano passado o município recebeu R$ 3.530.079,34. Em 2022, o valor soma R$ 4.416.501,76.

Box: Confira repasses de ICMS

COMPARANDO ICMS AGOSTO 2021/2022 MUNICÍPIOS AGO/2021 AGO/2022 VAR.% Bariri 2.582.068,37 2.956.396,77 14,50% Boraceia 745.120,72 857.206,79 15,04% Itaju 543.676,66 649.844,73 19,53%

COMPARANDO ICMS JULHO/AGOSTO 2022 MUNICÍPIOS JUL/2022 AGO/2022 VAR.% Bariri 2.497.244,61 2.956.396,77 18,39% Boraceia 724.075,69 857.206,79 18,39% Itaju 548.918,63 649.844,73 18,39%

COMPARANDO ICMS ACUMULADO 2021/2022 MUNICÍPIOS 2021 2022 VAR% Bariri 16.787.940,88 20.109.413,02 19,78% Boraceia 4.845.275,37 5.830.165,05 20,33% Itaju 3.530.079,34 4.416.501,76 25,11%