Hospital de Bariri recebe R$ 116,1 mil do programa Mais Santas Casas

Com a verba anual anunciada pelo vice governador Rodrigo Garcia, a rede de saúde da microrregião de Jaú deve ampliar e fortalecer a assistência prestada à população – Divulgação

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou sábado (23) o repasse de R$ 40,6 milhões extras por meio do programa Mais Santas Casas para fortalecer a rede pública de saúde da microrregião de Jaú, localizada na área do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Bauru. A verba é anual.

Seis serviços de saúde da microrregião não tinham convênio com o Estado e passam a integrar o novo programa: as Santas Casas de Bariri (R$ 116,1 mil), Dois Córregos (R$ 109,4 mil) e de Bocaina (R$ 29,4 mil), além do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita (R$ 149,2 mil), Hospital Santa Therezinha (R$ 101,7 mil) e o Hospital Padre Nicanor Merino (R$ 4,6 mil).

O anúncio ocorreu durante visita ao Hospital Amaral de Carvalho, que está entre os serviços beneficiados com o novo programa estadual e é referência regional em alta complexidade, com destaque para a área de Oncologia.

Por meio da iniciativa, o recurso anual destinado pelo governo de São Paulo para a microrregião salta de R$ 22,2 milhões para R$ 40,6 milhões, aumento de mais de R$ 18,3 milhões, repassados para nove entidades.

No município de Jaú, serão beneficiadas três entidades. O convênio com o Hospital Amaral Carvalho crescerá cerca de 150%, saltando de R$ 11,8 milhões para 29,2 milhões. A Santa Casa já contava com R$ 8 milhões e terá aumento para R$ 8,4 milhões, e o Hospital Tereza Perlatti recebia R$ 2,3 milhões, passando para R$ 2,4 milhões.

Com estes aportes financeiros, a rede de saúde da microrregião de Jaú deve ampliar e fortalecer a assistência atualmente prestada à população, colaborando ainda para cobrir o déficit de recursos resultante da defasagem dos valores da tabela definida pelo Ministério da Saúde.

No total, 32 Santas Casas e entidades do Departamento Regional de Saúde de Bauru serão atendidas pelo programa Mais Santas Casas, sendo que 11 terão o repasse ampliado e outras 21 passam a ser contempladas. O repasse para a região aumentou em 52,1%, de R$ 36,9 milhões para R$ 57,3 milhões.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde