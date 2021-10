Encontro de Avicultura vai beneficiar Fundo Social de Solidariedade

A entrada no evento é gratuita, mas os organizadores pedem 1 kg de alimento não perecível para auxiliar as instituições coordenadas pelo Fundo Social – Caio Glauco

O 2º Encontro de Avicultura de Bariri e Região, que ocorre quarta-feira, 27, promete movimentar a economia regional, já que, no ano passado, gerou um volume de negócios na ordem de R$ 670 mil.

Segundo os organizadores, a ideia também é fazer a diferença na parte social da cidade. Por isso, a comissão organizadora pede que cada participante doar 1kg de alimento não-perecível. O objetivo é ajudar o Fundo Social de Solidariedade de Bariri, que coordena cinco entidades carentes da cidade, voltadas desde crianças a idosos.

O encontro será na sede da Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari), localizada na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, 160, no Pólo Empresarial.

A inscrição pode ser feita pela Assobari, pelo telefone (14) 3662-6180, e o evento tem entrada gratuita.

Feira e palestras

Este ano, 14 empresas estarão trazendo equipamentos de ponta, que serão demonstrados na feira que ocorre ao longo do dia, na parte externa. No auditório, as palestras começam a partir das 8 horas, com os maiores nomes da avicultura no País.

A programação prevê abertura oficial às 8h da manhã e, em seguida, tem início rol de palestras que inclui os temas: Cenários e Perspectivas da Avicultura Nacional e Internacional; Breve Resumo da Avicultura Paulista; Principais Cuidados na Produção de Frango de Corte; Manejo de Verão; Sustentabilidade na Agricultura pela Perspectiva do Produtor; Biosseguridade: Pontos Que Não Devem Ser Esquecidos; e Cloração, Mortalidade e Desempenho de Lote.

Para receber os participantes, a AgroAvi – empresa responsável por trazer este evento à região – e a Assobari estão tomando todas as medidas sanitárias necessárias, para a segurança e conforto de todos os presentes, assim como fizeram no ano passado.

Fonte: Assessoria de Imprensa da AgroAvi