Economia: Repasse de ICMS tem queda no mês de janeiro

De acordo com dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), houve queda no repasse de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no mês de janeiro, se comparado com o mesmo período em 2024.

O valor transferido pela Sefaz-SP aos 645 municípios paulistas em janeiro de 2025 atingiu R$ 3,27 bilhões, após o quarto repasse mensal. O valor já chega aos cofres municipais com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Para os municípios acompanhados pelo Candeia, a transferência de janeiro representa queda de 10,49% para Bariri; 1% para Boraceia; e 13,22% para Itaju, em relação ao primeiro mês do ano passado.

Os repasses semanais são feitos sempre até o segundo dia útil de cada semana. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no link Acesso à Informação > Transferências de Recursos > Transferências Constitucionais a Municípios.

Municípios

No mês de janeiro, Bariri recebeu R$ 2.446.251,45 de ICMS. O valor é 10,49% menor que no primeiro mês de 2024, quando foram repassados R$ 2.732.950,97.

Boraceia obteve queda mínima de 1% no repasse de ICMS, no mês de janeiro. Foram transferidos R$ 775.724,86, contra R$ 783.842,08 em 2024.

Itaju registrou o maior índice de queda entre os três municípios. Foram repassados R$ 592.443,86. No ano passado, no mesmo período, o município recebeu R$ 682.694,77, ou seja, queda de 13,22%.