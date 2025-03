Economia: IPTU 2025 começa a ser pago em março

A Prefeitura de Bariri informa que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2025 já estão disponíveis aos contribuintes.

Quem ainda não recebeu o carnê em seu domicílio pode retirá-lo no Setor de Lançadoria, localizado no Paço Municipal, ou imprimir a segunda via de forma on-line já disponibilizada no site da Prefeitura.

A entrega dos carnês foi realizada no endereço de correspondência constante no cadastro municipal. Portanto, o contribuinte deve manter seus dados sempre atualizados.

Já para a impressão on-line, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura (www.bariri.sp.gov.br), ir na opção de Cadastro de Contribuinte – Imobiliário tendo em mãos a inscrição do imóvel na Prefeitura e o CPF do titular do imóvel.

Para o atendimento presencial, servidores do Setor de Lançadoria e Dívida Ativa da Prefeitura estão disponíveis para orientar a população sobre eventuais dúvidas, para o que também é necessário que o contribuinte tenha a identificação do imóvel (quadra, lote e bairro) para agilizar a localização do carnê.

Pagamento

O contribuinte pode pagar à vista com desconto de 10% sobre o valor do IPTU até 17 de março. Se o contribuinte optar por pagamento mensal, pode parcelar em dez vezes, com o primeiro vencimento também em 17 de março.

Os valores estão expressos em reais e o pagamento pode ser feito somente até o mês de dezembro do corrente exercício (2025). Após, o débito será transferido para o setor de Dívida Ativa, para cobrança judicial. É importante que o contribuinte guarde sempre seus comprovantes de pagamento. Em caso de atraso é cobrada multa.

É possível pagar o carnê de IPTU nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander ou qualquer correspondente bancário.

Mais informações podem ser obtidas no Setor de Lançadoria e Dívida Ativa da Prefeitura pelo telefone (14) 3662-9200, ramal 9232.