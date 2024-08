Economia: Dia 29 de agosto Bariri recebe 3ª Feira de Avicultura

Após o sucesso nas duas primeiras edições, a Feira de Avicultura volta a Bariri e promete movimentar o setor da região, no dia 29 de agosto.

A 3ª Feira da Avicultura de Bariri será realizada pela AgroExperts, na sede da Associação dos Produtores de Cana da Região de Bariri (Assobari), localizada na Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antonio Fortunato, 365.

Desta vez, e evento conta com a participação dos produtores ligados aos frigoríficos Itabom e Pluma.

A programação

No auditório, haverá ciclos de palestras o dia todo, com o objetivo de capacitar e trazer as novidades que interessam a esta região.

Do lado externo, empresas com tecnologia de ponta expõem produtos, criando melhores oportunidades de negócios para os produtores rurais.

Das 8h às 17h, quem trabalha com avicultura na região poderá assistir ciclo de palestras, contando com duas mesas redondas, para estimular a participação do público, que estará com os maiores nomes da avicultura no país:

Gestão e Tecnologia na Prática, de Produtor para Produtor (Adriano Bastos/Casp)

Mesa Redonda sobre Biosseguridade em Granjas de Frango de Corte com o

moderador Guilherme Castro (Cobb) e os participantes Eva Hunka, da Inata, que vai

falar sobre Medidas de Prevenção para Salmonella e Influenza Aviária; e Paulo Roberto

Blandino (da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo), que vai abordar o tema

Atuação do Serviço Veterinário Oficial nos Casos de Influenza Aviária em Aves

Silvestres no Estado de São Paulo

Mesa Redonda sobre Manejo e Ambiência de Frango de Corte com a moderadora Gabriela Pereira, da Plasson do Brasil, e os participantes André Murcio, da Cobb), que vai conversar sobre Manejo de Ambiência para Alto Desempenho de Frangos de Corte; Fabiano Gomes, da Aviagen, que vai comentar sobre Pontos Importantes no Manejo Inicial de Frangos de Corte

Importância da Qualidade da Água na Avicultura (Diomar Roberto Barro/Kobra)

Os eventos

As feiras de avicultura surgiram há sete anos, primeiramente em São Paulo. De lá, para cá, já ocorreram edições nos estados do MT, MS, PR, GO e, em 2024, MG. “O evento tem o intuito de levar para outros polos, principalmente do interior, conhecimento agregado às necessidades regionais dos produtores, além de promover oportunidades de negócios diferenciadas”, afirma o presidente da AgroExperts, Ariel Antonio Mendes. (Fonte: Assessoria de Imprensa)