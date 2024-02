ECONOMIA: Bariri tem saldo negativo de 804 empregos formais em 2023

De janeiro a dezembro do ano passado o município de Bariri registrou 4.633 contratações e 5.437 demissões. O saldo é negativo em 804 empregos formais, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Fazenda, divulgado nessa semana.

De acordo com a tabela, o setor agropecuário foi o maior responsável pelo maior número de dispensas de trabalhadores em 2023.

No total, esse segmento anotou 1.024 admissões e 2.006 demissões, com saldo negativo de 982 postos de trabalho.

Conforme o Caged, as atividades de apoio à agricultura contabilizaram 825 contratações e 1.837 desligamentos em todo o ano passado, com saldo negativo de 1.012 vagas. São atividades como preparo de terreno, cultivo, colheita, pulverização, controle de pragas agrícolas, poda, plantio de mudas, entre outras.

O segmento que registrou o maior saldo positivo no ano passado foi o comércio. Houve 1.069 contratações e 928 demissões, com saldo de 141 vagas.

Duas atividades se destacaram em 2024: comércio atacadista de aves abatidas e derivados (125 admissões e 62 dispensas, com saldo de 63 vagas); e comércio varejista de mercadorias, especialmente produtos alimentícios – ou seja, supermercados – (320 contratações e 264 demissões, com saldo positivo de 56 postos de trabalho).

Verificando os dados mensais, a tabela mostra que os saldos negativos se concentraram no início e no fim do ano. Já os saldos positivos ocorreram especialmente em maio, junho e julho.

Tanto num cenário quanto em outro o setor agropecuário é o que predomina, demonstrando alta volatilidade na geração e também na demissão de empregos formais.

O Candeia divulga também o estoque de empregos no município. O setor industrial é o que tem a maior quantidade de trabalhadores (3.550 empregos formais).