Economia: Bariri registra abertura de 436 MEIs em 2024

No ano passado, Bariri registrou a abertura de 436 Microempreendedores Individuais (MEIs). No mesmo período foram encerrados 303 MEIs no município.

As informações são do governo federal e foram retiradas de pesquisa do painel de empresas do Portal do Empreendedor.

O levantamento obtido pelo Candeia possui informações dos últimos cinco anos. Conforme os dados, a abertura de MEIs tem oscilado ano a ano. Já o encerramento vem aumentando de 2020 a 2024 (veja quadro).

O MEI é uma categoria empresarial destinada a pequenos empreendedores, como vendas de produtos como roupas, alimentos, artesanatos; prestação de serviços simples, como cabeleireiros, costureiras, manutenção e reparos de equipamentos e veículos, jardinagem, transporte de passageiros (como motoristas de aplicativo) e delivery de mercadorias, entre outros.

MEI é a pessoa que trabalha como pequeno empresário ou pequena empresária de forma individual e, ao se formalizar, irá conquistar uma série de benefícios.

Existem algumas exigências para que o empreendedor ou empreendedora individual possa se formalizar. Uma delas é quanto ao faturamento, que deve ser no máximo de R$ 81 mil ao ano. Se a formalização for realizada em algum momento que não o início do ano, basta fazer as contas: o faturamento deve ser proporcional a R$ 6.750,00 ao mês.

Sebrae Aqui

Quem tem interesse no MEI pode procurar por serviços prestados pelo Sebrae Aqui de Bariri. O órgão funciona em sala situada na Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

Os serviços são formalização de MEI, elaboração de declaração, emissão de boletos, parcelamento no Simples Nacional, impressão de boleto de parcelamento já efetivado, baixa do MEI e alteração de atividade.

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE MEIS EM BARIRI

Ano Quantidade de MEIs abertas Quantidade de MEIs encerradas

2020 439 151

2021 500 211

2022 428 253

2023 405 282

2024 436 303

Fonte: Portal do Empreendedor – Governo Federal