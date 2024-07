Economia: Assobari sedia 3º Encontro de Avicultura de Bariri e Região

No dia 29 de agosto, quinta-feira, a Associação de Fornecedores de Cana de Bariri e Região (Assobari) sedia a terceira edição do Encontro de Avicultura de Bariri e Região. As edições anteriores ocorreram em 2020 e 2022, no mesmo local.

Este ano, o evento está sendo promovido pela Agro Experts, empresa voltada para eventos de agronegócios regionais, que visam a valorização das demandas locais.

A programação deve trazer conhecimento, informação e tecnologia para os avicultores regionais, com palestras, além de feira de negócios. Oportunidade para empresas mostrarem ao avicultor o que há de mais moderno em tecnologia para avicultura de corte.

Segundo os organizadores, o 3º Encontro de Avicultura de Bariri e Região tem início a partir das 8h, na sede da Assobari, localizada na Av. Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, 365

Maiores informações podem ser obtidas em horário de atendimento – de segunda à sexta-feira, das 7h às 11:30 e das 13h às 17h, através dos contatos (14) 3662-6180 / (14) 98106-0888 / (14) 98162-3611, ou e-mail: assobari@assobari.com.br