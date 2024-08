Economia: AES Brasil faz teste de abertura de comportas da Usina Hidrelétrica Bariri

Nos dias 14 e 15 de agosto, quarta e quinta-feira, A AES Brasil realiza testes anuais de abertura de comportas da Usina Hidrelétrica Bariri a fim de manter o bom funcionamento e segurança dos equipamentos da unidade.

A ação é realizada, em especial, em época de chuvas e abrange diretamente os municípios de Bariri e Boracéia. “A empresa de geração de energia 100% renovável, segue em seu compromisso com o bem-estar da população e a eficiência operacional de suas usinas hidrelétricas”, destaca a direção.

Durante o processo de inspeções, a abertura das comportas será realizada de forma gradual, seguindo todas as normas do setor elétrico.

Como medida de segurança, é importante que toda a população e moradores da região estejam atentos ao toque das sirenes e evitem ficar perto das margens do rio durante o período de testagem.

Ao realizar os testes, a AES Brasil reafirma seu compromisso com a segurança, a qualidade operacional e o bem-estar de todos. Mais informações podem ser obtidas no telefone (0800) 778-4383

(Fonte: Assessoria de Imprensa AES Brasil)