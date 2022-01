Deputado Baleia Rossi visita Santa Casa e Apae

A partir da esquerda, Paulo Grigolin, Baleia Rossi, Abelardo Simões, Denise Sgaviolli, Renato Felix e Fernando Foloni na Santa Casa de Bariri – Alcir Zago/Candeia

Deputado com o prefeito e diretores e funcionários da Apae de Bariri – Divulgação

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) esteve em Bariri na tarde de quarta-feira (5). Ele visitou vários setores da Santa Casa de Bariri e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

De acordo com a assessoria do parlamentar, nos últimos cinco anos ele destinou R$ 5,5 milhões em emendas para Bariri, sendo R$ 2,5 milhões para o hospital. O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) comentou durante a visita que no fim do ano Baleia Rossi destinou R$ 500 mil para custeio da Santa Casa.

O vereador Paulo Egídio Grigolin (PP) entregou ofício ao deputado, pedindo usina para trituração de resíduos da construção no município. O material poderia ser utilizado para diversas obras em Bariri, como estradas rurais.

O deputado comentou que tem atuação forte junto às santas casas, hospitais filantrópicos e entidades do terceiro setor.

Disse que no ano passado foi relator na Câmara dos Deputados de projeto que destinou R$ 2 bilhões para setores da Saúde para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Na volta dos trabalhos parlamentares, no próximo mês, deve ser aprovado novo texto com o mesmo valor para a Saúde.

Segundo Baleia Rossi, em 2022 é possível o encaminhamento de emendas parlamentares e recursos extra-orçamentários até junho. Isso porque o calendário eleitoral proíbe repasses perto da data do pleito.

Sobre o chamado orçamento secreto, Baleia Rossi defende ampla transparência na divulgação das informações e municípios atendidos. Relatou que houve aprovação de projeto nesse sentido.