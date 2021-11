Curso Organize Seu Negócio será no final de novembro

De 30 de novembro a 3 de dezembro, terça a sexta-feira, será realizado o curso gratuito do Sebrae-SP, intitulado Organize Seu Negócio. Os encontros ocorrem das 18 às 22h, de forma presencial, no Auditório Kamil Saad Farah.

O evento resulta de parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), Prefeitura de Bariri e os projetos Empreenda Rápido e Sebrae Aqui.

As vagas são limitadas e o curso é voltado para microempreendedores individuais (MEIs).

Durante o evento, os participantes vão debater temas como empreendedor de sucesso, formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital.

As inscrições podem ser feitas online, escaneando o QR Code da arte divulgada pelas páginas do Facebook. Ou também através do telefone (14) 3662-9400, com Verônica ou Éverton. E, ainda, através do site www.acib.com.br.