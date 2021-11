Curso de aperfeiçoamento profissional 5S tem 20 vagas

Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone, ligada ao Senai, está com inscrições abertas para o curso de aperfeiçoamento profissional – 5S. A ferramenta busca a melhoria da produtividade e satisfação dos clientes, seguindo procedimentos de trabalho e normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

São 20 vagas para empresas sediadas no município de Bariri e cada uma pode apresentar até dois funcionários. Caso haja vagas remanescentes, o limite de indicações pode ser alterado. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Para se candidatar, é necessário ter 18 anos completos e ter concluído o 6º ano (antiga 5ª série) do Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser feitas na secretaria da escola até o dia 12 de novembro, das 08h às 22h (segunda a quinta-feira) ou das 08h às 17h (sexta-feira). É necessário apresentar original e cópia dos documentos (RG, CPF e carta de recomendação da empresa).

As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, na Escola do Senai, com início previsto para o 22 de novembro, segunda-feira.

Mais informações na secretaria da escola ou através do telefone (14) 3662-4544.

Fonte: Assessoria de Imprensa