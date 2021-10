Culturas do café e da laranja têm queda acentuada em Bariri

Plantação de café: área plantada em Bariri caiu de 730 hectares em 2000 para 70 hectares em 2020 – Divulgação

Alcir Zago

Na última década o município de Bariri teve queda acentuada nas lavouras permanentes. Em 2010 eram 4.350 hectares voltados a esse tipo de cultura. No ano passado a quantidade caiu para 1.838, com redução de 57,7% da área agrícola (veja quadro).

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as lavouras permanentes com forte diminuição de área, destaque para o café e para a laranja.

Segundo o instituto, culturas permanentes são aquelas de longo ciclo vegetativo, que permitem colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio.

De forte presença no início da formação do município e início do século passado, o café teve queda de área plantada de 730 hectares em 2000 para 250 hectares dez anos depois e para 70 hectares no ano passado. Nesse período de 20 anos a redução foi de 90%.

Já a laranja registrou diminuição da área plantada de 3.940 hectares em 2010 para 1.508 hectares em 2020 (queda de 61,7%).

Com relação às lavouras temporárias (de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano; após a colheita, necessitam de novo plantio para produzirem), a área plantada no município de Bariri teve crescimento de 69,8% entre 2000 e 2010, mantendo praticamente a mesma área dez anos depois. Nesse tipo de cultura o agricultor tem mais facilidade em substituir o produto, analisando, por exemplo, o preço do mercado.

Conforme a tabela do IBGE, nota-se que o algodão e o arroz não existem mais em Bariri. Culturas como o amendoim e a soja tiveram forte incremento em áreas plantadas no município. E outras culturas (girassol, mandioca e sorgo) que antes não existiam, hoje fazem parte das lavouras de Bariri.

O IBGE apresenta também dados por cabeça de bovinos, suínos, aves, entre outros. (veja quadro).

Análise

Para Nivaldo Muzardo, assistente agropecuário da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, é preciso levar em conta o fator econômico para compreender os dados.

Diz que a agricultura, não diferente de outros setores, busca desenvolvimento e a geração de recursos, com isso não pode abrir mão da especialização e da flexibilidade do mercado.

“Nossa região há muito tempo encontrou sua aptidão na cultura da cana-de-açúcar, assim o setor evoluiu muito, seja no uso de novas e melhores variedades, mecanização e prestação de serviço especializado”, explica Muzardo.

O mercado interno e principalmente o externo fizeram surgir uma grande oportunidade. Como a cana-de-açúcar necessita de renovação de suas áreas de plantio, surgiram culturas como o amendoim, o girassol e a soja.

Por outro lado, o custo de produção, o valor da terra e as condições climáticas (em especial o déficit hídrico) fizeram com que algumas culturas migrassem para outras regiões também especializadas, como é o caso do algodão, do arroz e da laranja.

“Ano após ano colhemos boas notícias vinda da agricultura, seja na balança comercial, no aumento da produtividade ou na geração de empregos”, comenta o assistente agropecuário. “As adequações continuam, pois os avanços em pesquisas e serviços fazem esse setor ser bastante dinâmico, novas alterações poderão surgir em nossos horizontes assim como damos as boas-vindas ao abacate, à mandioca e ao sorgo.”

Áreas destinadas em Bariri às lavouras permanentes (em hectare)

Cultura 2000 2010 2020

Abacate 85 15 65

Borracha (látex) 14 14 13

Café (em grão) 730 250 70

Laranja 4.469 3.940 1.508

Limão 5 6 3

Tangerina 115 125 179

Total 5.418 4.350 1.838

Fonte: IBGE

Áreas destinadas em Bariri às lavouras temporárias (em hectare)

Cultura 2000 2010 2020

Algodão 90 0 0

Amendoim 20 50 670

Arroz 450 170 0

Cana-de-açúcar 8.800 23.300 21.000

Feijão 250 30 30

Girassol 0 0 60

Mamona 350 20 0

Mandioca 0 0 38

Milho 4.500 1.200 1.350

Soja 180 100 1.500

Sorgo 0 0 50

Tomate 2 2 0

Total 14.642 24.872 24.698

Fonte: IBGE

Rebanho em Bariri (por cabeças)

Espécie de rebanho 2000 2010 2020

Bovino 29.529 18.608 22.334

Bubalino 58 156 1.253

Equino 650 200 248

Suíno 6.670 6.500 4.930

Caprino 250 50 125

Ovino 380 930 730

Galináceos (total) 900.000 615.430 1.166.000

Galinhas 42.200 4.630 4.250

Fonte: IBGE