Comércio de Bariri funcionará até 20h a partir do dia 14

O horário estendido segue até o dia 23 de dezembro – Arquivo/Candeia

A partir do dia 14, os estabelecimentos comerciais de Bariri, principalmente os localizados no centro da cidade, ficarão abertos até as 20 horas.

O horário estendido vai até dia 23 de dezembro, com exceção dos sábados.

Nos dias 12, 19 e 26 as lojas funcionarão das 9h às 17. No dia 20, domingo, o horário é das 9h às 18h. No dia 24, quinta-feira e véspera de Natal, e de 28 à 30 o comércio atenderá das 9h às 18h.

Os horários foram estabelecidos em acordo entre a prefeitura, a Acib e Sincomércio, visando as orientações do Plano SP, objetivando proporcionar ao consumidor maior segurança e conforto durante as compras de final de ano, evitando as aglomerações e buscando reduzir a perda do faturamento do setor.

Campanha de Natal da Acib

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) continua com a Campanha de Natal distribuindo cupons nas lojas participantes.

São 39 empresas que aderiram à ação de vendas, oferecendo 20 prêmios. As lojas estão identificadas com banners e cartazes da promoção.

Quem preencher os bilhetes irá concorrer a uma moto Honda Biz 110i 0km e 19 vales-compras no valor de R$ 200,00 cada. O sorteio será realizado no dia 9 de janeiro, às 10h, no auditório da Acib.

Confira as empresas associadas participantes

Empresa Telefone

Supermercado Pegorin (14) 3662-4621

Lojas Éd+ (14) 3662-5062

Auto Posto Santa Lúcia (14) 3662-3131

Deposito São José (14) 3663-9500

Supermercado Nova Bariri (14) 3662-8585

Lojas Silva (14) 3662-8454

Palácio dos Esportes (14) 3662-2293

Casa São Paulo (14) 3662-9292

Óptica Jardim (14) 3662-8713

Rosana Modas (14) 3662-1006

Casa de Barnes Boy (14) 3662-8589

Supermercado Caetano (16) 3346-1196

Tessaroli Relojoaria (14) 3662-1900

Cebel Confecções (14) 3662-2796

Jornal Candeia (14) 3662-2916

Demolish (14) 3662-3272

O Calçadão (14) 3662-1700

Drogaria São José (14) 3662-3082

Farmaquinze (14) 3662-2780

Super Droga Sete (14) 3662-1153

Supermercado Serve Bem (14) 3662-1835

Kezo Store (14) 3662-2294

Supermercado J I (14) 3662-4813

Clínica Veterinária Catharin (14) 3662-5163

Casa de Carnes São Pedro (14) 3662-5965

Tec Car (14) 3662-5512

Auto Posto Gax (14) 3662-8950

O Boticário (14) 3662-2020

Supermercado Santo Antônio (14) 3662-2730

G.R.A (14) 3662-9220

Móveis São José (14) 3662-1421

Loja Giacon (14) 3662-1987

Zanotti Store (14) 3662-3416

A Oculista (14) 3662-4550

Luiê Lingerie (14) 3662-3077

Ana Rosa Perfumaria (14) 3662-3733

Nutribem (14) 3662-0860

Taiko Motos (14) 3662-1515

Casa de Moveis Campos (14) 3662-3434