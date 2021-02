Bariri tem 36 vagas para censo do IBGE

Instituto abre inscrições em Processo Seletivo do Censo 2021 – Divulgação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas em dois Processos Seletivos Simplificados (PSS) para o preenchimento das vagas de trabalho no Censo Demográfico 2021.

Para Bariri são 36 vagas ao todo, sendo 32 para recenseador, três para Agente Censitário Supervisor (ACS) e uma para Agente Censitário Municipal (ACM).

Na região de Jaú são 396 vagas distribuídas nos cargos de Agente Censitário Municipal e Supervisor (42 vagas de nível médio) e recenseador (354 vagas de nível fundamental).

As inscrições para ACM e ACS vão até 15 de março, e para recenseador até 19 de março, e serão feitas no site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br). A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 39,49 e para recenseador, de R$ 25,77, sendo que os valores podem ser pagos pela internet ou em qualquer banco.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para recenseadores – com remuneração vinculada à produtividade – e de cinco meses para Agentes Censitários Municipais e Agentes Censitários Supervisores – com remuneração de R$ 2.100,00 e R$ 1.700,00, respectivamente. As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19.

Em caso de dúvidas, o candidato pode obter mais informações sobre os processos seletivos na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, por meio do telefone 0800 536 4885 ou pelo endereço eletrônico ibge@cebraspe.org.br.