Bariri: Programa de acesso ao trabalho terá inscrições nos dias 21, 22 e 25

A prefeitura de Bariri divulgou na tarde desta quarta-feira (20) o período de inscrições para quem está desempregado e quer concorrer a uma das 20 vagas dentro do Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (PEAT).

Interessados devem procurar nos dias 21, 22 e 25 de outubro a Diretoria Municipal de Ação Social, situada na Avenida Claudionor Barbieri, 705, no centro de Bariri, das 8h às 15h.

Para obter o benefício, os candidatos devem cumprir alguns requisitos: estar desempregado há pelos menos quatro meses; ter residência fixa em Bariri há pelo menos um ano; idade entre 18 e 50 anos; renda per capta de até meio salário mínimo; e um beneficiário por núcleo familiar.

Se houver mais interessados que vagas de emprego, há critérios de inclusão ao programa: menor renda per capita; maior número de dependentes infanto-juvenis; maior tempo desempregado; maior idade; menor escolaridade; e/ou sorteio.

Para fazer a inscrição é preciso levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

São 20 vagas de emprego por seis meses e remuneração de R$ 500 mensais, mais auxílio alimentação de R$ 100, também mensal. A iniciativa vai oferecer ainda cursos de qualificação profissional, enquanto durar o programa.

Os locais onde as pessoas selecionadas irão prestar o serviço serão definidos conforme a aptidão de cada uma delas.

De acordo com o prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), o programa é custeado 100% com recursos municipais. Para o ano que vem, a ideia é ampliar o número de vagas para 40.