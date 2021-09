BARIRI: Programa Bolsa Empreendedor oferece bolsa de R$ 1 mil para MEIs

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico de Bariri informa que o Governo do Estado de São Paulo lançou o Bolsa Empreendedor, programa de apoio financeiro a autônomos informais em situação de vulnerabilidade e que prioriza negros, mulheres, indígenas e pessoas com deficiência, com o objetivo de impulsionar novos empreendimentos.

Ao todo, o projeto conta com investimento de R$ 100 milhões e vai beneficiar cerca de 100 mil autônomos, que receberão uma bolsa de R$ 1 mil, dividida em duas parcelas de R$ 500.

Os participantes também terão acesso a um curso gratuito de empreendedorismo do programa Empreenda Rápido, além de apoio e orientação de profissionais do Sebrae.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro no site do Bolsa do Povo: http://www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Serão aceitas as pessoas desempregadas ou informais maiores de 18 anos e sem inscrição de CNPJ como empresário, sócio ou administrador. Além disso, é necessário obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica.