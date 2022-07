Bariri: Prefeitura anuncia contratação temporária de dois empregos

A Prefeitura de Bariri está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para emprego temporário nas funções de Terapeuta Ocupacional e Auxiliar Odontológico. O cadastro vai até dia 1º de agosto, segunda-feira, e não será cobrada taxa de inscrição.

As vagas são temporárias e a duração do contrato será de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

De acordo com o edital, a convocação dos candidatos será feita observando-se a necessidade da Diretoria de Saúde de Bariri e por ordem de classificação das listas de ampla concorrência.

O edital está disponível na íntegra está disponível em: https://www.bariri.sp.gov.br/editais/processo_seletivo_simplificado_(2)_15075546.pdf.

Pré-requisitos

Para participar do processo seletivo, o candidato deve:

• ser brasileiro nato ou naturalizado;

• ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos ou ter capacidade para os atos da vida civil nos termos do código civil;

• possuir a habilitação exigida para o exercício do emprego a que se candidatar;

• além de ter disponibilidade para o exercício do emprego, conforme a respectiva carga horária semanal.

Fonte: Assessoria de Comunicação