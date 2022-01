Bariri: Prefeitura abre inscrições para cadastro reserva de estagiários

A Prefeitura de Bariri abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários. A inscrições ocorrem no período de 10 a 25 de janeiro, através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), disponível no endereço eletrônico https://portal.ciee.org.br/.

A prova classificatória é online e deverá ser realizada pelo interessado no momento da inscrição, não sendo permitida sua realização posteriormente.

A publicação do gabarito provisório será feita no dia 26 de janeiro, com possibilidade de interposição de recursos contra esse gabarito no dia 27 de janeiro.

A classificação provisória será disponibilizada no dia 9 de fevereiro, já a classificação definitiva será divulgada no dia 15 de fevereiro.

Quem pode participar

Para participar é necessário estar cursando a partir do 2º semestre dos seguintes cursos: Administração/Gestão Pública, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação/Sistemas da Informação, Farmácia , Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional , Odontologia, Jornalismo/Comunicação Social, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Artes, Matemática, Filosofia, Biologia/Ciências biológicas, História, Educação Física , Geografia e Letras e Fisioterapia (a partir do 6º semestre), ou a partir do 1º semestre dos cursos técnicos de Administração, Recursos Humanos, Contabilidade e Enfermagem.

Fonte: Assessoria de Imprensa