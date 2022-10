Bariri: Curso de hidráulica está com inscrições abertas

A Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Bariri está com inscrições abertas para o curso profissionalizante de Hidráulica – Rede de Água e Esgoto. A atividade é realizada em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePUvOG-wmJdQoYHclbNi9BuQkgLE3qudb1HKE94RiN06VXFw/viewform

Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, possuir ensino fundamental completo e residir em Bariri.

As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. As inscrições que excederem o número de vagas serão colocadas em lista de espera.

Os que preencherem as vagas serão convocados via telefone para a realização da matrícula e apresentação dos documentos que comprovem os requisitos.

O curso profissionalizante de Hidráulica – Rede de água e Esgoto será ministrado na Escola Municipal de Formação Profissional “Francisco Leone” (Senai), situada na Avenida 15 de Novembro, 196, no Centro de Bariri.

As aulas acontecerão nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro, das 8h às 17h, com uma hora de almoço. Serão oferecidos lanche e almoço aos participantes nos dias de curso.