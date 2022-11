Bariri: Comércio terá horários especiais na Copa e fim de ano

O comércio de rua de Bariri e de Boraceia terá horários diferenciados por causa dos jogos do Brasil na Copa do Mundo e festas de fim de ano. A definição foi homologada entre os sindicatos patronal e dos trabalhadores.

Na quinta-feira (24) a seleção canarinho faz sua estreia no mundial diante da Sérvia, às 16h. Dessa forma, as lojas irão atender das 9h às 15h30. O mesmo horário será adotado no dia 2 de dezembro (sexta-feira) diante de Camarões, na terceira partida da seleção de Tite.

O segundo jogo será no dia 28 de novembro (segunda-feira), às 13h, contra a Suíça. Nesse caso, os estabelecimentos comerciais trabalharão das 9h às 12h30 e depois das 15h30 às 18h.

Se o Brasil avançar em primeiro às oitavas de final irá jogar às 16h do dia 5 de dezembro. Ficando em segundo, o confronto será no mesmo horário, mas no dia seguinte.

A abertura do comércio no período noturno (até 22h) será entre os dias 12 e 16 de dezembro e entre os dias 19 e 23 de dezembro.

Caso o Brasil chegue às semifinais, o jogo será disputado no dia 13 ou 14 de dezembro, ambos às 16h. Nesse caso, as lojas fechariam as portas, retomando o atendimento às 18h30, indo até 22h.

Prefeitura

A prefeitura de Bariri publicou o expediente da administração direta e Saemba em jogos da Copa do Mundo.

Com partidas a partir das 13h, os funcionários públicos não trabalham das 12h30 às 16h.

Com os jogos iniciando às 16h o expediente vai até 15h30.

O mesmo vale para as escolas da rede municipal. No caso do jogo às 13h (dia 28 de novembro) os alunos não retornam às aulas após a partida. Já os professores voltam à escola para cumprimento de HTPC.