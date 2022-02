Bariri, Boraceia e Itaju têm 60 vagas de Bolsa Trabalho cada um

Divulgação

O governo de São Paulo divulgou a existência 2.460 vagas abertas para atividades de trabalho e cursos de qualificação profissional do programa Bolsa Trabalho, na região de Bauru. Os municípios de Bariri, Boraceia e Itaju têm 60 vagas de bolsa cada um.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 7 de fevereiro pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

O programa oferece bolsas no valor de R$ 540 mensais ao cidadão que realizar atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. O objetivo é gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável

A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, podendo permanecer com o benefício por até 5 meses.

Além disso, os participantes devem realizar um curso de qualificação profissional para receber apoio à empregabilidade.

Serão aceitas inscrições de moradores do estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar per capita menor do que meio salário mínimo.

Para a inscrição são necessários documentos como RG; CPF; comprovante de endereço; carteira de Trabalho e foto 3×4

Em Bariri, as informações podem ser obtidas na Diretoria de Desenvolvimento Econômico, das 8h às 17h, ou através do telefones (14) 3662-9200.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Cursos virtuais

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: