Bariri: Acib fica em primeiro lugar entre associações da região

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) realizou no dia 19 de novembro, em Lençóis Paulista, encontro entre associações comerciais da região.

A entidade está percorrendo as Regiões Administrativas (Ras) para divulgar as novidades e os avanços do Plano de Fortalecimento (PFor) da rede e, ainda, apresentar e detalhar a pioneira distribuição de recursos às entidades.

Na ocasião, houve divulgação de que a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) ficou em primeiro lugar na performance de serviços da Facesp, destacando-se no evento.

Estiveram no encontro o presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, e o vice-presidente da federação e deputado federal, Marco Bertaiolli.

Da Acib marcaram presença a gerente Maria Keli Jorge Farah e a advogada Aline Silva Fávero.