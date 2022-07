Bariri: Acib esclarece sobre linhas de crédito

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realizará na sexta-feira (15) rodada de crédito para que interessados conheçam as linhas de crédito disponíveis no mercado e tirem suas dúvidas diretamente com representantes de instituições financeiras.

O evento será das 8h às 11h no auditório da Acib. O público-alvo são MEIs, micro e pequenas empresas.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (14) 3662-9400 (falar com Camila).