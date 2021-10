Assobari sedia 2º Encontro de Avicultura de Bariri e Região

As vagas são limitadas e o credenciamento deve ser feito com antecedência, através do telefone (14) 3662-6180, em horário comercial – Divulgação

Dia 27 de outubro, quarta-feira, a Associação de Produtores de Cana de Bariri e Região (Assobari) vai sediar o 2º Encontro de Avicultura de Bariri e Região, das 7 às 17h30, na sede da entidade (Avenida Perimetral, 365). A AgroAvi é a empresa responsável por trazer este evento à região.

O objetivo é levar conhecimento, informação e tecnologia para os avicultores regionais, través de um dia de palestras, além de feira de negócios. Nela, empresas levam ao avicultor regional o que há de mais moderno em tecnologia para avicultura de corte.

Na primeira edição, a feira gerou um volume de negócios na ordem de R$ 670 mil e o evento reuniu cerca de 200 pessoas.

Em 2021, as vagas também são limitadas e o credenciamento deve ser feito com antecedência, através do telefone (14) 3662-6180, em horário comercial.

Para receber os participantes – e a Assobari – que sediará o encontro – estão tomando todas as medidas sanitárias necessárias, para a segurança e conforto de todos os presentes, assim como fizeram no ano passado.

Programação

A programação prevê abertura oficial às 8h da manhã e, em seguida, tem início rol de palestras que inclui os temas: Cenários e Perspectivas da Avicultura Nacional e Internacional; Breve Resumo da Avicultura Paulista; Principais Cuidados na Produção de Frango de Corte; Manejo de Verão; Sustentabilidade na Agricultura pela Perspectiva do Produtor; Biosseguridade: Pontos Que Não Devem Ser Esquecidos; e Cloração, Mortalidade e Desempenho de Lote.

O evento é gratuito, mas a título de ação de responsabilidade social, os organizadores solicitam aos participantes doação de um quilo de alimento não perecível. As contribuições serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Bariri (Fuss).

Para maiores informações, entrar em contato através de (17) 98111-2345 ou (17) 99665-4212.