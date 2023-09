REGIÃO: Cineasta Ricardo Rodrigues apresenta o projeto “Pedra sobre Pedra”

O diretor e produtor cultural jauense Ricardo Rodrigues mergulha mais uma vez no universo da animação em Stop Motion e na educação socioeducativa no projeto: “Pedra sobre Pedra”. O programa visa oferecer oficinas de Cinema e Animação em Stop Motion para alunos e alunas da Apae de Jaú, e a produção de mais um curta-metragem, que leva o mesmo título do projeto.

Sob a orientação de Ricardo, as aulas na Apae iniciaram no dia 1º de setembro e terão duração de seis meses. Durante todo o semestre, os usuários da associação irão aprender sobre roteiro e Art Concept, além de informações sobre dublagem, edição e montagem, captura de imagem e, claro, introdução sobre animação em stop, com bonecos articulados e massinha. É possível acompanhar as aulas pelo canal no YouTube da produtora Bela Balela: https://www.youtube.com/@belabalela7115

O curso não ficará apenas na teoria. Assim como ocorreu no projeto passado em outra unidade da Apae, Ricardo irá produzir um curta elaborado totalmente pelos próprios alunos. “Como fizemos na Apae de Bariri em 2022, vamos criar um curta do zero com os alunos de Jaú”, afirma o diretor.

O trabalho a que Ricardo se refere é o curta “O Mundo de Diego”, que com a “riqueza dos defeitos” ganhou vida e aceitação do público e da crítica. O curta-metragem foi selecionado para o “1ª Festival Internacional de Cinema e Educação”, a “21º Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis” e premiado no “16º Festival Curta Taquary” com “Direção de arte” e “Figurino”. Confira: https://www.youtube.com/watch?v=LJsf2rUmQRU