Paulinho Moura anima Happy Hour no Umuarama

O cantor Paulinho Moura irá animar Happy Hour no Umuarama Clube de Bariri nesta sexta-feira (30), a partir das 18h30.

Trata-se do último evento do clube neste ano e marca a despedida de 2022.

Sócios não pagam entrada. Para visitantes, a entrada é R$ 20,00.