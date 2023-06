Nesta sexta-feira tem Encontro de Corais

Bariri 133 anos

Nesta sexta-feira (23), será realizado Encontro de Corais, a partir das 19h30, no Clube da Melhor Idade. O evento integra a programação oficial do 133º aniversário do município de Bariri.

Segundo a regente Magali Gutierrez, quatro corais já confirmaram participação: Coral In Excelsis Deo, da cidade de Jaú; Coral CCI de Itapuí; Coral da Escola Municipal de Música e Artes Profª Olga Ferreira, de Dois Córregos; e o Coral Em Canto, de Bariri, que encerra as apresentações.

O evento tem entrada franca.