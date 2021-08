Influenciador sorteia Iphone 11 ou R$ 2 mil na internet

Nesta quarta-feira, 4, às 19h30, o influenciador digital baririense Gabriel Ferrari realiza sorteio de um iPhone 11 ou R$ 2 mil entre seus seguidores nas redes sociais.

Para participar é preciso seguir etapas no Instagram, como curtir e compartilhar foto oficial, marcando perfil @gaa_ferrari; seguir o perfil @sorteio_ferrari e todos que ele segue; e comentar na foto com letra, frase, emoji, etc.

O sorteio será realizado ao vivo, através de uma ‘live’ no meu canal do Youtube Gaa_Ferrari.