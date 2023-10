Feira Mãos Criativas traz artesanato e gastronomia

Dia 21 de outubro, sábado, a Prefeitura de Bariri realiza a Feira “Mãos Criativas”, das 14 às 18h, no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson.

O evento está sob responsabilidade do Setor de Cultura e da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o grupo de artesanato Fios de Afeto.

A feira vai apresentar produtos de artesanato e gastronomia. Serão expostos para venda itens como biscuit, guardanapos bordados, canecas, acessórios infantis, bijuterias, mesas postas, crochê, MDF decorado, bordado livre, velas aromáticas, temperos naturais, especiarias, cachaças artesanais, entre outros.

Um dos responsáveis pela exposição, o grupo de artesanato Fios de Afeto tem por objetivo fortalecer os artesãos de Bariri, para que ganhem espaço e visibilidade.

As peças produzidas pelo grupo são feitas à mão e com detalhes que as tornam únicas.

Durante o encontro, haverá comercialização de bebidas e geladinhos gourmet, em prol do grupo Fios de Afeto.

Da redação