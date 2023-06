Domingo tem encontro de carros antigos no Lago

Bariri 133 anos

Neste domingo (04), será realizado o 16º Encontro de Carros Antigos de Bariri, no Lago Municipal Prefeito Accacio Masson, a partir das 8h. O evento integra a programação oficial do 133º aniversário de emancipação política de Bariri.

O evento tem o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e do Projeto Caminhos do Tietê. Uma praça de alimentação será montada no local, sob responsabilidade de entidades sociais.

Ainda está previsto show musical ao vivo com a Banda do Caverna e os sucessos dos anos 60 e 70.

As comemorações de aniversário da cidade vão até 2 de julho e estão sendo organizadas pela Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Cultura.

O calendário oficial completo está disponível em https://www.bariri.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5435/prefeitura-de-bariri-divulga-programacao-em-comemoracao-dos-133-anos-do-municipio

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri – 29/05/2023 – 09h35