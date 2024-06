Cultura: Pontos MIS exibe filme brasileiro quinta-feira

Nesta quinta-feira (27), ocorre a exibição do filme brasileiro “Lado B: Como fazer um longa sem grana no Brasil”, às 8h30, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava.

O evento resulta de parceria entre a Prefeitura de Bariri e o programa cultural Ponto MIS, da Secretaria Estadual de Cultura, Aa sessão é gratuita e aberta à população.

“Lado B: Como fazer um longa sem grana no Brasil” é um documentário brasileiro lançado em 2007. Com humor, o filme retrata a realidade do cinema independente, tendo como foco o produção do filme “Quarta B” (2005), do mesmo diretor, Marcelo Galvão. A produção mostra cada dia dos quatro anos de batalha para se produzir o longa.

(Fonte: Assessoria de Comunicação)