CULTURA: Lauan e Priscila Menucci conferem espetáculo do humorista Tirullipa

Dia 26 de agosto, sábado, o professor e produtor Lauan Silva assistiu em São Paulo ao espetáculo “Abracadabra, um Circo Musical”, do humorista Tirullipa.

Na ocasião, Lauan estava acompanhado da atriz e comediante, Priscila Menucci (que interpreta a Terezão na Praça é Nossa), que agendou e obteve os convites para o espetáculo circense.

“No espetáculo, Tirullipa conta sobre sua vida no circo. Eu associei com minha vida, não fui nascido no circo, mas carrego esse sonho dentro do meu peito”, conta Lauan, que já produziu o espetáculo circense “Circo da Vila”, em Itaju.

Após a apresentação, o comediante recebeu a dupla no camarim. Eles conversaram sobre o cenário artístico. Tirullipa quis saber, ainda, sobre a luta de Lauan contra o câncer, diagnosticado no início de 2023, cujo tratamento ainda está em andamento no Hospital Amaral Carvalho de Jaú.

Um dia antes, sexta-feira (25), Lauan conferiu o stand up de Priscila, em Santo André. O show foi realizado em casa de espetáculo, com grande público presente. O show é bastante engraçado. Conta a trajetória da atriz, com interação e improvisação com a plateia.