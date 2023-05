Bariri: Setor de Cultura traz oficina de direção cinematográfica

Sexta-feira (19), o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri traz oficina de Direção Cinematográfica – Proposta e Decupagem, a partir das 8h, no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mário Fava.

O evento resulta de parceria com o Ponto MIS, programa de formação e difusão cultural da Secretaria de Cultura de São Paulo.

A oficina será ministrada pelo produtor cinematográfico Bruno Cucio. A ideia é explorar diferentes conceitos de propostas de direção e como as decupagens executam tais propostas.

Os participantes tem noções básicas da linguagem e, através de exercícios práticos, passam pelo processo de elaborar a proposta de direção, desenvolver a decupagem e filmar a cena do roteiro pré-estabelecido.

A idade mínima para participar é de 14 anos e a inscrição acontece de forma on-line pelo link https://forms.gle/apHNYLt1xXEBaUxcA

Fonte: Assessoria de Comunicação