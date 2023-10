Bariri: Oficinas orientam sobre Lei Paulo Gustavo

Durante o mês de outubro, o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri vai realizar oficinas educativas sobre a lei de incentivo cultural Paulo Gustavo.

As três ações ocorrem no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava e não é necessário realizar inscrição prévia para participar.

Na quinta-feira (5), será realizada a primeira oficina, das 19h às 21h, com a leitura do edital. Sábado (7), ocorre o segundo encontro, que tem como tema a elaboração de projetos e será das 13h às 17h.

Por fim, a terceira oficina será realizada no próximo sábado (14), das 14h às 16h, quando será abordada a prestação de contas.

As oficinas têm como objetivo auxiliar interessados nos benefícios previstos pela Lei Paulo Gustavo. Artistas, grupos culturais e produtores podem receber auxílio financeiro para seus trabalhos.

Editais

As inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo já estão abertas, no Setor de Cultura e vão até o dia 25 de outubro. É possível encontrar os documentos também em Braille.

Para maiores informações, entrar em contato por meio do telefone (14) 3662-5344.

Fonte: Assessoria de Comunicação