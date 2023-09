Bariri: Escola Euclydes recebe autora de hinos e acadêmica da Abla

A Escola Prof. Euclydes Moreira da Silva cumpre programação especial em comemoração ao aniversário de 109 anos de fundação (14 de setembro de 1914) daquela unidade escolar.

Dia 6 de setembro, a escritora e poetiza Valderez de Mello esteve na escola para participar de atividades junto aos alunos.

Entre várias iniciativas de valorização da cultura local, Valderez fundou a Academia Baririense de Letras e Artes (Abla), juntamente com um grupo de acadêmicos.

A poetisa é autora da letra de dois hinos que marcam a história da Euclydes: o Hino da Escola e o Hino do Centenário. As melodias foram compostas pela professora Eneida Moreira da Silva Giaconi, filha do patrono.

Junto às crianças, Valderez contou que estudou na Euclydes e comentou um pouco sobre a letra dos hinos. Também relatou sobre os oito livros de literatura infantil que escreveu.

Às quintas-feiras a Escola Euclydes realiza solenidade cívica e os hinos, gravado pela professora Lizete Rossi, são entoados pela comunidade escolar. Neste dia, a palestrante ilustre acompanhou os alunos na atividade.