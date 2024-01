Projeção do rosto da Virgem Maria é lançada em versão hiper-realista

O designer brasileiro Átila Soares da Costa Filho, especialista em História, Arqueologia e Patrimônio, havia apresentado, em 2021, o que seria a verdadeira face da mãe de Cristo baseada nas reconstruções do Santo Sudário e no trabalho do cineasta americano Ray Downing.

À época, comentou o acadêmico brasileiro: “Realizei vários experimentos com softwares de inteligência artificial para regressão de idade. Ainda usei um programa de edição de imagens e outro para a definição do formato do rosto e, por fim, alguns retoques artísticos manuais de minha parte. A ideia era obter a provável fisionomia de uma mulher palestina de 2000 anos atrás, na idade de dar à luz e mais madura, por volta de 33 anos.”

Agora, após mais de dois anos desde que o experimento foi divulgado pela primeira vez, os rostos-chave do projeto – de Maria como adolescente e adulta – são relançados em nova versão: “Enquanto ainda trabalhava nas fisionomias em 2021, eu já especulava levar o experimento a um nível hiperrealista, já que estava lidando com algo cuja riqueza técnica era muito ampla. Tendo optado, à época, por construir as faces em estilo artístico-realista, sabia que o próximo passo seria este” – comenta Átila.

Os resultados da primeira etapa do projeto, em 2021, têm sido divulgados dentro e fora do Brasil, e foram aprovados pelo maior sindonólogo do mundo, o pesquisador e conferencista Barrie M. Schwortz, fotógrafo oficial do histórico Projeto Sturp.

O assunto também foi matéria de capa na revista italiana “Famiglia Cristiana: Maria Con Te” (Milão). A publicação pertence a um dos grupos editoriais de cunho religioso mais tradicionais ainda existente. Ainda foi capa no tablóide americano “Super Express”, além de ter sido destaque na “National Geographic”.

Desde 2021, o estudo passa a integrar os arquivos do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Portugal.

