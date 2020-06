Saemba realiza reparo nesta quarta-feira

Vários bairros serão afetados na cidade – Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri informa que, devido a um rompimento na rede pública de abastecimento de água no cruzamento da Rua Antônio de Queiroz com a Avenida João Lemos, será necessária a interrupção no abastecimento de água para a realização do reparo na manhã desta quarta-feira (10).

Os bairros afetados são o Centro, Jardim Paraíso, Jardim Paulista, Jardim Alvorada, Jardim Industrial, Jardim Bela Vista e Jardim Maravilha.

O serviço será realizado nesta quarta-feira, com previsão de normalização do abastecimento para as 11h.