Saemba fará reparo nesta terça-feira

Bairros ficarão sem água em Bariri – Divulgação

Devido a um rompimento na rede pública de abastecimento de água na Rua Bahia (cruzamento com a Rua do Minzon), o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri fará reparo no local na manhã desta terça-feira, dia 9.

Para a realização do reparo será necessária a interrupção no abastecimento de água. Os bairros afetados são Vila Conceição, Esperança 1, Vila São José, Santa Inês, São Marcos, Santa Helena, Santa Rosa, Santa Clara, Domingos Aquilante, Brasil 500 e Núcleo Osório Orefice.

A previsão de retorno do abastecimento é para as 11h desta terça-feira.