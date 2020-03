Saemba adota regime de contingência durante quarentena

A autarquia trabalha com quadro de funcionários reduzido; deve ocorrer atrasos nos serviços solicitados – Divulgação

Durante o período de quarentena, decretado devido à pandemia de coronavírus (Cevid 19), o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) adotou regime de contingência.

A autarquia trabalha com o quadro de funcionários reduzido e somente atende ocorrências de extrema urgência.

Através do site www.saemba.sp.gov.br é possível consultar contas em atraso e emitir segunda via de conta (opção “2ª Via de Conta de água”). Para tanto é necessário preencher o CPF, o código de instalação (que aparece no canto superior esquerdo da conta) e o cadastro precisa estar atualizado.

Pedidos de abertura de ordens de serviço não tarifados ou outras dúvidas, podem ser obtidos pelo telefone (14) 3662-9413.

A autarquia ressalta que é necessária a compreensão de todos os usuários, uma vez que a medida foi tomada prol do bem-estar da coletividade. Nesse período deve ocorrer atrasos no atendimento dos serviços solicitados.

Fonte: Site da Prefeitura de Bariri