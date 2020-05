Projeto Troco Solidário auxilia entidades

O Projeto Troco Solidário é uma iniciativa que visa contribuir com as entidades assistenciais e de saúde pública que atuam em diversas áreas em Bariri, em especial crianças, adolescentes, idosos, doentes, portadores de necessidades especiais e cuidados com os animais.

São elas: Apae, Casa Abrigo, Centro de Promoção Social, Creche Madre Leônia, Focinho Carente, Lar Vicentino, Associação Quilombo e Santa Casa.

Com um gesto simples, arredondando para cima o valor da compra em dinheiro, com o troco solidário do consumidor, é possível fazer a diferença e garantir a manutenção dos serviços e melhorias nas entidades.

O encaminhamento para as instituições do valor arrecadado em cada mês será feito pela própria empresa onde foi feita a doação, através de relatório mensal, com divisão igualitária, ou seja, 12,5% para cada entidade.

Quem aderiu ao projeto foram os Supermercados Aquilante (três lojas), Supermercado Carvalho, Supermercados Michelassi (duas lojas), Supermercado Pegorin, Supermercado Ultra Serve e Auto Posto Aquilante.

A iniciativa tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).