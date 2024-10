Cidade: Câmara aprova uso de recursos para confecção de portais natalinos

A Câmara de Bariri aprovou, por unanimidade, na sessão de segunda-feira (21), projeto de lei de autoria do prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) que abre crédito adicional especial no valor de R$ 400 mil. A proposta foi remetida na mesma sessão e votada em caráter de urgência.

O dinheiro é fruto de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). Antes, o Executivo havia destinado a verba para infraestrutura, mas agora irá direcioná-la para projeto natalino no município.

O governo chegou a publicar licitação e agora deve retomar a disputa. O intuito é contratar empresa especializada em confeccionar portais decorativos natalinos para serem instalados em diversas ruas do centro comercial.

Na ocasião, o custo total foi estimado em R$ 269,4 mil. A administração municipal suspendeu a disputa, alegando a necessidade de alterações no termo de referência e apresentação do croqui.

Em fevereiro deste ano, Arnaldo Jardim havia indicado junto ao Ministério da Fazenda recursos de R$ 400 mil para Bariri por meio de emenda de sua autoria.

O dinheiro deveria ser utilizado para investimentos em infraestrutura e para aquisição de enfeites de ruas para o período de fim de ano. A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) pleiteou junto ao deputado a destinação de verba para tornar o Natal mais atrativo para moradores de Bariri e da região.

Como o valor seria insuficiente para atender às duas demandas, a administração municipal decidiu, num primeiro momento, focar na infraestrutura. No entanto, com a proximidade do fim do ano, a ideia é usar os recursos para enfeitar as ruas do centro da cidade para o período natalino.